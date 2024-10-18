على الحجار يضيء مسرح النافورة بأروع أعمال الطرب ضمن ليالي مهرجان الموسيقى العربية

يستمر مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ٣٢ الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر في الكشف عن روائع التراث الغنائي، حيث تشهد فعاليات الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٣ حفلات بالقاهرة والإسكندرية.

ففي السابعة مساءً، يستقبل المسرح الكبير لأول مرة المسرحية الغنائية "الأوبريت" النادر "راحت عليك" لخالد الذكر سيد درويش من إخراج مهدي السيد ورؤية فنية محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي فراس نوح، تصميم ديكور عبد المنعم المصري، تصميم إضاءة ياسر شعلان، أداء الفنانين أحمد عفت، صابرين النجيلي، سمية وجدي، محمد حمدان، محمد أمين، يوسف طارق وهاني عبد الناصر وكورال صوت العاصمة. الأوبريت تم إنتاجه عام ١٩٢٠ وكتبه سيد درويش مستلهمًا عملًا بعنوان "المغول العظيم" للمؤلف الفرنسي إدموند أودران، وعربه وكتب أشعاره أمين صدقي. كما شارك المؤلف الموسيقي كامل الخلعي بتلحين أغنيتين منه وقدمته آنذاك فرقة علي الكسار المسرحية، وتدور أحداثه في مقاطعة هندية عن حاوي من أصل مصري تساعده ابنته في العروض، ويقع في غرامها كل من ولي عهد الهند وتاجر أمريكي يطلبها من والدها، لكن الفتاة ترفضه وتتوالى الأحداث.

وفي العاشرة مساءً، يحتضن مسرح النافورة حفلاً للنجم الكبير علي الحجار بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج، ويسبقه فاصل للموهبة الإماراتية الواعدة أحمد الهاشمي.

وفي الثامنة والنصف يقام على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) حفل للفنان أحمد جمال بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، ويسبقه فاصل لنجوم الموسيقى العربية بالأوبرا يمنى حسن، مصطفى سعد، آلاء أيوب، ياسر سعيد.

كما يواصل مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني سامح صابر إلقاء الضوء على روائع زمن الفن الجميل من خلال فقرة فنية تبدأ في السابعة مساءً على المسرح الخارجي.