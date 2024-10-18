 حركة فتح تنعي يحيى السنوار وتدعو الشعب الفلسطيني للتكاتف والوحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حركة فتح تنعي يحيى السنوار وتدعو الشعب الفلسطيني للتكاتف والوحدة


نشر في: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 9:34 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 9:34 م

نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" الشهيد يحيى السنوار.

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، أنّ سياسة القتل والإرهاب التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تجدي نفعًا في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه الوطنيّة المشروعة في الحرية والاستقلال.

ودعت الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتآزر والوحدة في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من مسيرة شعبنا، من خلال تعزيز الصمود والتصدي للاحتلال، ورفض كافة المؤامرات التصفويّة لقضيّتنا، والحفاظ على الوحدة السياسيّة والجغرافيّة بين قطاع غزة والضفة الغربيّة، بما فيها القدس، باعتبارها وحدة سياسيّة وجغرافية وكيانيّة واحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وتوجهت حركة "فتح" بخالص العزاء والمواساة للشعبن الفلسطينيّ ولحركة "حماس" ولعائلة الشهيد.

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