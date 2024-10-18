محافظ الغربية يشدد على إحكام الرقابة بمواقف السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة تفقدية موسعة في عدد من المواقف بمدينة طنطا، شملت مجمع مواقف سبرباي، مجمع مواقف العجيزي، ومجمع مواقف الجلاء؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع التلاعب بالأسعار، وضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين. رافقه خلال الجولة الدكتور محمد الأحمر، مدير الإدارة العامة للمواقف بالغربية.

طمأن المحافظ المواطنين على تكثيف الحملات المرورية والرقابية على المواقف والطرق السريعة والداخلية بالتنسيق مع إدارة المرور، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مشيرًا إلى وضع بنرات ولوحات إرشادية في المواقف، بالإضافة إلى ملصقات التعريفة على السيارات. وأكد على تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين.

خلال الجولة، حرص اللواء الجندي على الحديث مع عدد من السائقين والركاب، واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مطمئنًا على عدم وجود مغالاة أو استغلال.

ووجه المحافظ توجيهات صارمة للسائقين بعدم التلاعب بالأسعار، مؤكدًا فرض غرامات فورية على المخالفين.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال مبادرة "الغربية بتتغير بيكم" عبر خدمة الواتس آب على الأرقام:

01550502836

01550502837

01550502834



أو من خلال غرفة عمليات المرور 0403454599، غرفة عمليات المحافظة 0403341233، وإدارة المواقف 01006966983.

وفي سياق متصل، قام الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، بجولة داخل مجمع مواقف المحلة الكبرى للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.

ووجه مدير الموقف بضرورة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات توضح التعريفة، مشددًا على عدم السماح بخروج أي سيارة من الموقف دون استيكر يتضمن التسعيرة لمنع استغلال المواطنين.