الجيش اللبناني يحذر من الفتن والشائعات الإسرائيلية

اتهم الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إسرائيل بمواصلة شن حرب نفسية لزرع الفتنة بالتزامن مع اعتداءاتها على لبنان، ودعا إلى التنبه لمخططات الفتنة والتحلي بالوعي.

وقالت قيادة الجيش في بيان عبر حسابها الرسمي، إنه "لا يزال العدو الإسرائيلي ممعنا في اعتداءاته الوحشية التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز. هذه الاعتداءات ليست محصورة بالعمليات العسكرية فقط، إنما تتعداها إلى الحرب النفسية التي يشنها العدو بهدف التحريض وإيقاع الفتنة بين اللبنانيين، عبر بث الشائعات التي من شأنها خلق توتر بينهم".

وأكد الجيش اللبناني أنه "يسعى لدحض هذه الشائعات المعادية وقطع الطريق على الفتنة وملاحقة مطلقيها"، داعيا إلى التنبه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية.

وأعلن الجيش اللبناني يوم الجمعة الماضي، استشهاد عنصرين بصفوفه وإصابة 3 آخرين، جراء استهداف إسرائيلي لمركز تابع له في جنوب لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية اعتبرت أن جزءا من الحرب الإسرائيلية على لبنان، إعلامية.