بلينكن: السنوار كان مسؤولا عن أكبر مذبحة ضد اليهود منذ المحرقة

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على استشهاد زعيم حركة حماس يحي السنوار خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية يوم الأربعاء، قائلا "كان يحيى السنوار إرهابيًا شرسًا لم يتوقف عن إرهابه، ومسؤولا عن أكبر مذبحة ضد اليهود منذ المحرقة (الهولوكوست)".

وذكر بلينكن في البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية "إننا نتذكر اليوم ضحايا جرائم السنوار التي لا توصف ونأمل أن يجلب لهم مقتله قدرا من العدالة. إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في محاسبة أولئك المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر وضمان عدم تكرار مثل ذلك الهجوم".

ووفقا لبلينكن فقد "رفض السنوار في مناسبات متعددة خلال الأشهر الماضية الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وشركاؤها لإنهاء هذه الحرب من خلال اتفاق يعيد الرهائن إلى عائلاتهم ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستضاعف، خلال الأيام المقبلة، جهودها مع شركائها لإنهاء هذا الصراع، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، ورسم مسار جديد للمضي قدما من شأنه أن يمكّن شعب غزة من إعادة بناء حياته وتحقيق تطلعاته بعيدًا عن الحرب ومتحررًا من قبضة حماس الوحشية".