بعد استشهاد زعيم حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن تل أبيب تبحث بنشاط عن محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وجميع القادة العسكريين للحركة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن "قواتنا ستستمر في العمل في غزة ضد حماس وبنيتها ​​التحتية".

كما نفى أن إسرائيل تنفذ ما يسمى بـ"خطة الجنرالات" لمحاصرة شمال غزة، وقال إن الجيش الإسرائيلي لديه خططه الخاصة، والتي "تتبع القانون الدولي".

من هو محمد السنوار؟

ومحمد السنوار شقيق قائد حماس يحيى السنوار، شغل في الماضي منصب قائد لواء خان يونس التابع لكتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وكان أحد خاطفي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ويعد محمد السنوار، مهندس أنفاق غزة، حيث اضطلع بتنفيذ أكبر المشاريع في القطاع لبناء شبكة الأنفاق تحت الأرض، كما يعد الخليفة المحتمل لشقيقه في قيادة حركة حماس، حيث إنه "نشط للغاية ويدير الأمور"، وفق تعبير الإعلام العبري، الذي وضعه مع قادة آخرين من حماس على لائحة الإستهداف الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل السنوار قائلا، في مؤتمر صحفي "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا، تم القضاء عليه (..) ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".