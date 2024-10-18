مبادرة احميها تواصل جهودها لحماية النساء في المواصلات

نظمت وحده تكافؤ الفرص بالديوان العام، بالشراكة مع فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، وبالتعاون مع الادارة العامة للمواقف بالمحافظة، ووحدة حماية اللجنة العامة للطفل، حملة « احميها.. مسئولية اجتماعية».

وأوضحت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان لها، أن حملة « احميها... مسئولية اجتماعية»، تم تنفيذها في موقف الكوبري العلوي في مدينة دمياط، وموقف باب الحرس، وموقف غيط النصارى، بهدف مناهضة العنف ضد المرأة في أوقات الذروة بالمواقف العامة، والتوعية بأهمية دور السائقين في حماية السيدات من التحرش داخل وسائل المواصلات، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وحماية المرأة مسئولية اجتماعية، وحمايتها من التحرش وقت الذروة في المواقف، والمسئولية الاجتماعية للسائقين.

وأكدت رحاب الحسيني ممثلة مجلس مدينة دمياط، أن المبادرة استهدفت 20 سائق، و 50 سيده وفتاة، من المترددين على المواقف، وتم تنفيذ الحملة في كل مواقف المراكز ومدن بالمحافظة في إطار مبادرة « بداية للتنمية البشرية» تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، مشيرة إلى استمرار حملة احميها بكل مواقف المحافظة، بالاشتراك مع ادارة مرور محافظة دمياط.