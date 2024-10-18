قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، إن «عمليات الشاباك والقيادة الجنوبية وسلاح الجو دفعت السنوار للتصرف على أنه مطارد، وتغيير مكانه عدة مرات».

وأضاف خلال كلمة مسجلة: «تمت تصفية يحيى السنوار المسؤول الأول عن المجزرة البشعة في السابع من أكتوبر، واختطاف الكثير من الإسرائيليين إلى غزة، بعد مطاردة استمرت عاما كاملا».

واعتبر أن «العالم اليوم بات أفضل بدون السنوار»، مضيفا أن :«إسرائيل ستواصل ملاحقة كل من يهدد مواطنيها، ولن تتوقف حتى تقبض على كل المتورطين في السابع من أكتوبر، وتعيد كل المختطفين إلى بيوتهم».

وأقر بتعرض جيش الاحتلال على مدار العام الماضي إلى خسائر جمة، قائلا: «الكثيرون دفعوا ثمنا باهظا على مدار العام منذ السابع من أكتوبر بعضهم قتل في القتال، وبعضهم أصيب؛ ولكنهم سيواصلون الدفاع عن إسرائيل بكل قوتهم».