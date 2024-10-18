الوحدة المحلية بدمنهور تنظم قافلة سكانية وتثقيفية لدعم الصحة النفسية والمجتمعية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة أحمد فرغلي، بتنفيذ قافلة سكانية وندوة تثقيفية بعنوان "كيفية التعامل مع الطفل المراهق"، تحت إشراف إيمان الحوفي، مديرة وحدة السكان بدمنهور، بالتعاون مع الإدارة الصحية، وتنظيم الأسرة، ووزارة التموين، والطب البيطري.

خلال القافلة، تم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تم الكشف على 92 حالة ضغط وسكر. كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية، حيث تم علاج حالات تناسليات لـ 7 أبقار و4 جاموس، بالإضافة إلى تجريع 100 رأس من الأغنام و4 دواب، بجانب توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، وأهمية التطعيمات والتحصينات.

وفي إطار توفير الخدمات والاحتياجات لأبناء القرية، تم توفير سيارة لبيع السلع الغذائية تحت إشراف إدارة التموين، كما قامت الوحدة السكانية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "كيفية التعامل مع الطفل المراهق" في المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية زاوية غزال، بحضور هدى مصطفى، مديرة المدرسة، وشيخ المعهد الأزهرى، وسكرتير قرية زاوية غزال.

خلال الندوة، تم مناقشة الموضوعات التالية: الترابط الأسرى، الانتماء للوطن، الحفاظ على القيم والمبادئ، مثل الصدق والمعاملة الحسنة، أهمية التثقيف الديني والحفاظ على الصلاة، أهمية الاستثمار الجيد للوقت، كما تم توعية الحضور بأهمية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك ضمن خطة تنفيذ قوافل في عدد من قرى مركز دمنهور.