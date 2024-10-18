محافظ القاهرة يتفقد مواقف النقل الجماعي بعد تحريك أسعار السولار

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عددًا من مواقف النقل الجماعي في عددٍ من أحياء العاصمة للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار.

وبدأت جولة محافظ القاهرة من موقف عبد المنعم رياض بالتحرير، للتأكد من التزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم وضعها بمكان ظاهر في مدخل الموقف.

وأكد المحافظ، وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، والتنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

ونوه بوضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، مشيرا إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتي السرفيس والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة والتعامل مع أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أية محاولات لاستغلال المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أية مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أية مخالفات من السائقين.

وشدد على ضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى للسيارة على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وأكد تكثيف مديرية التموين، حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر، أن رافق المحافظ في جولته اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، واللواء عاطف غالي، مدير إدارة مشروع السرفيس بالقاهرة، ولفيف من قيادات المحافظة.