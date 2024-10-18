رياضة الغربية تهنئ بسملة أحمد أبو النني الفائزة بذهبية بطولة العالم في الكاراتيه

هنأ يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اللاعبة بسملة أحمد أبو الننى لفوزها ببطولة العالم في الكاراتيه التقليدي وحصولها على الميدالية الذهبية والفضية من البرتغال، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

وجه الديب الشكر لجميع الأبطال الرياضيين من أبناء مراكز الشباب الذين يرفعون دائمًا اسم محافظة الغربية وجمهورية مصر العربية في المحافل الدولية.

والجدير بالذكر أن اللاعبة بسملة أحمد من أبناء مركز شباب العزيزية بقطاع شباب سمنود، مؤكدًا على دعم وتمكين الرياضيين، تنفيذًا للتوجيهات السياسية الداعمة والمساندة التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لهم لتحقيق المراكز العالمية.

كما أن الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل، وخاصة للأبطال الرياضيين الذين يرفعون علم مصر في شتى المحافل الدولية، ارتكزت عليها استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توجيه شتى الدعم والرعاية للرياضات الفردية، خاصةً التي تمتلك منها مصر رصيدًا من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأولمبية، ووضع أبطالنا في تلك الألعاب في المكانة التي يستحقونها من الناحية الشعبية والجماهيرية. وأصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والأولمبية.