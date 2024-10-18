قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن «معظم أدوية الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر أصبحت متوفرة حاليًا»، مضيفا أنه «إذا كان هناك نقص في شركة؛ فهناك حوالي 7 أو 8 شركات بديلة لديها الدواء بكثرة».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، أن «جزءا من النواقص في أدوية المضادات الحيوية بدأ يتوفر».

واتهم شركات التوزيع بـ «التلاعب في سوق الصيادلة»، مضيفا أن «بعض أنواع الأنسولين لم تغط السوق بالكامل، لكن الدولة قطعت شوطا كبيرا جدًا في القضاء على الأزمة، وتعاملت بحرفية».

وتوقع أن تنتهي أزمة نقص الأدوية تمامًا مع بداية نوفمبر المقبل، موضحا أن نقص الأدوية خلال الأشهر الماضية لم يكن له علاقة بزيادة الأسعار، قائلا: «مفيش علبة دواء زادت سعرها هيزيد ثاني إلا إذا حدث تحريك في سعر الدولار».

وأشار إلى أن الدولة بدأت تخطو خطوة للأمام للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه بدأ الآن إجراء تحاليل على كل تشغيلة في الدواء المصري.

وشدد أنه لا توجد علبة دواء تطرح إلا بعد أن يتم عمل تحليل كيميائي وفيزيائي، ضمن المتطلبات الدولية للحصول على الاعتماد الدولي، الذي يعد أعلى مراحل تطور الدواء في العالم.