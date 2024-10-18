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أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أن مدينة الغردقة المصرية، ستشهد غدا السبت، افتتاح بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية، بمشاركة 8 منتخبات.

وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن مدينة الغردقة المصرية سوف تستضيف البطولة القارية بشكل كامل.

وأضاف "السنغال هي حاملة لقب النسخة الاخيرة التي أقيمت في موزمبيق".

وأوضح الكاف "تم تقسيم المنتخبات الثمانية إلي مجموعتين، حيث ضمت الأولى، مصر والمغرب وتنزانيا وغانا، فيما ضمت المجموعة الثانية، السنغال وموزمبيق ومالاوي وموريتانيا".

وسيشارك بطل ووصيف تلك النسخة، في بطولة كأس العالم التي ستقام لأول مرة في قارة أفريقيا، وتحديدا في سيشل خلال العام المقبل، ليرتفع عدد ممثلي القارة السمراء الي 3 منتخبات.