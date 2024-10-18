الأهلي يحتفل بـ «القاضية ممكن» في ديربي كرة اليد الإفريقي

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احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بالفوز القاتل الذي حققه فريق الرجال على الزمالك بنتيجة 26-25 في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 45 المقامة في المغرب.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي : "فوز بالقاضية لرجال يد الأهلي المتوج ببرونزية مونديال الأندية على حساب الزمالك في ديربي القاهرة بنصف نهائي البطولة الأفريقية بالمغرب".

وأتمت: "القاضية ممكن".

وكان عبد الرحمن فيصل قد سجل هدفا قاتلا للأهلي قبل ثانيتين من نهاية اللقاء ليقود الأهلي للنهائي على حساب الزمالك.

وكان الأهلي قد صعد لنصف النهائي بعد تفوقه على نظيره رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما تفوق الزمالك على نظيره أديدجا البنيني بنتيجة 45-26.