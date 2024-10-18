المدير الرياضي للدوري السعودي يكشف سبب فشل التعاقد مع صلاح

كشف مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي، عن سبب فشل التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني.

قال إيمينالو في تصريحات عبر بودكاست «ذا أوبي وان» الذي يقدمه جون أوبي ميكيل:" فيما يخص انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، فإن الأمر يتعلق بـ صلاح نفسه ورغبته في اللعب للأندية السعودية".

أضاف:" كان هناك اهتمام من جانب فرقنا بالتأكيد للتعاقد مع محمد صلاح، والأمر يتشابه مع فيكتور أوسيمين، لكن في الأساس ليفربول لم يكن يرغب في بيع صلاح".

أشار:" كيف نضع السعر الذي يمكن للأندية السعودية شرائه به؟ لم أشعر أن صلاح كان جاهزًا للقدوم لأنه شعر وكأنه لديه عمل غير مكتمل".

أوضح:" إذا أراد ناد ما في الدوري السعودي التعاقد مع لاعب مثل محمد صلاح، فإن عليه تقديم أوراقه المالية التي تثبت قدرته على استقطابه".

أكد:" يجب أن يكون النادي الذي استوفى الشروط قد قدم الطلب أولًا في حال حصلت منافسة للتعاقد مع اللاعب".

واصل:" لا نحاول منع الأندية من التفاوض مع اللاعبين، لكننا نحرص على التأكد من امتلاك النادي المتقدم بالطلب المقومات المالية التي تسمح له بالتوقيع مع لاعب كبير".

أتم:" متأكد أن الـ 18 ناديًا المتنافسة في الدوري السعودي ترغب في التوقيع مع مع صلاح وأوسيمين مثلًا، لكن ناديان منها فقط ربما يستطيعان التوقيع معه، لا يجب أن نتجاهل ميزانيات الأندية، وفي حالات عدة، تكون الأندية استنفدت ميزانيتها، فلا نستطيع تقديم الموافقة".