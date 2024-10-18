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مدرب أمريكا السابق: بوكيتينو رجل عظيم

وكالات
نشر في: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 10:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 10:43 ص

قال جريج برهالتر، المدرب السابق للمنتخب الأمريكي، والحالي لفريق شيكاغو فاير، إنه يتمنى "كل التوفيق" لـ"صديقه" ماوريسيو بوكيتينو، الذي تولى قيادة المنتخب الأمريكي خلفا له.

وصرح برهالتر، خلال تقديمه رسميا كمدرب جديد لشيكاغو فاير الأمريكي، أمس الخميس: "بوكيتينو رجل عظيم ومدرب كبير، شيّد طريقه بنفسه للوصول إلى ما هو عليه الآن، بدايةً من إسبانيول ثم ساوثهامبتون وتوتنهام وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وصولا إلى المنتخب الأمريكي".

أضاف المدرب الأمريكي: "إنه مدرب ناجح للغاية، أتمنى كل التوفيق لبوكيتينو، وهذا تحدٍ كبير، لأننا نريد أن نكون فريقًا جيدًا للغاية في مونديال 2026".

وأشار إلى أنه عاش صيفا صعبا للغاية، لكنه أوضح رغبته في التركيز بنسبة 100% مع شيكاغو فاير، وهو الفريق الذي سيشغل به منصب المدير الفني والمدير الرياضي.

وسيكون التحدي الأول للمدرب الأمريكي، هو البحث عن بديل للاعب السويسري شيردان شاكيري، الذي رحل عن صفوف الفريق.


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