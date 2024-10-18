البيت الأبيض: السنوار كان العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار في غزة

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اعتبر البيت الأبيض، أن زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، كان العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، وأكد البيت الأبيض أن حركة حماس أصبحت في وضع أضعف بكثير لكنها لا تزال فتاكة.

وقال إن الحركة لا تزال موجودة في غزة ولديها قدرات.

ورأى البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن هناك فرصة فريدة لوقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل السنوار.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حركة حماس استشهاد زعيمها يحيى السنوار، وكانت إسرائيل أعلنت أمس القضاء عليه خلال اشتباكات في تل السلطان برفح.