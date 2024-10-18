إسرائيل تستعين بقوات إضافية لمواجهة حزب الله

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استعان بلواء إضافي من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات في الجبهة الشمالية لمواجهة حزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" إنه "بناء على تقييم الوضع تقرر استدعاء لواء احتياط آخر للمهام العملياتية على الجبهة الشمالية".

وتابع أدرعي أن تجنيد اللواء "يتيح مواصلة الجهود القتالية في مواجهة حزب الله الإرهابي وتحقيق أهداف الحرب ومن ضمنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الجمعة، أن سلاح الجو نفذ غارات على نحو 150 هدفا في غزة وفي العمق اللبناني مستهدفا مسلحين ومستودعات ذخيرة وأعمدة إطلاق ومواقع قنص ومراقبة.

وأكد الجيش أنه قام باغتيال محمد حسين رمال، قائد منطقة الطيبة في حزب الله، بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات من الفريق القتالي التابع للواء السابع على قاذفات محملة جاهزة للانطلاق باتجاه بلدات شمال البلاد ودمرتها.