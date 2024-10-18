محافظ البحيرة: نكثف المتابعة على محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف أعمال المتابعة والمرور على محطات الوقود، لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة التي أقرتها وزارة البترول.

من جانبه، أكد اللواء وائل زغلول، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أن محمد أبو السعود، مدير قسم الأزمات، يتابع محطات الوقود وحركة البيع داخلها بعد ارتفاع أسعار البنزين.

وقد تم المرور على المحطات لمتابعة سير العمل، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي على أنواعه الثلاثة، اعتبارًا من صباح اليوم. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر

الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر

وأضاف زغلول أن الهدف من هذه الزيادة هو تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي.

وأكد أن جميع المحطات تعمل بشكل طبيعي، وأنه يتم التصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين، مع التأكد من توافرها في المحطات.

كما شدد زغلول على ضرورة وضع ملصقات على طلمبات البيع لإرشاد المواطنين بالأسعار الجديدة، موضحًا أنه لا توجد أي مشاكل أو ازدحام في المحطات، وأن العمل يسير بشكل منتظم. وتم تكليف رؤساء القرى بالتنسيق مع التموين لمتابعة المرور على محطات الوقود.

وأشار زغلول إلى أن غرفة العمليات في حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى، مع التعامل الفوري وفقًا للقانون مع أي سائق يمتنع عن نقل المواطنين أو يبالغ في مضاعفة التسعيرة، مع استمرار التواصل مع المواطنين لضمان تقديم الخدمة بالشكل المناسب.