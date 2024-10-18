جوارديولا: رحيلي عن مانشستر سيتي متوقع واختيار خليفتي ليس من وظيفتي

أعترف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، باقتراب نهاية مشواره مع الفريق الإنجليزي ورحيله عن قلعة الاتحاد بعد سنوات من الإنجازات التاريخية.

صرح جوارديولا بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السيتي ضد ووليفرهامبتون بالدوري الإنجليزي قائلا:" عاجلًا أم آجلا سأغادر النادي، ومتأكد تمامًا من أن الإدارة استقرت على البديل، رحيلي لن يكون مفاجئًا".

أضاف:" سأتخذ القرار المناسب في أقرب وقت ممكن، وإذا طلب مني اختيار خليفتي سأقدم رأيي رغم أن هذه ليست وظيفتي والقرار في النهاية يعود للنادي".

أكمل: "إذا لم أكن مقتنعًا فهذا هو الأفضل للنادي. لن يتم تأجيل أي إجراء إذا شعرت أن الأمر يمثل مشكلة للنادي، سأتخذ القرار في أقرب وقت ممكن، لكن ليس لدي هذا الشعور الآن. لهذا السبب الأولوية هي وولفرهامبتون (المباراة المقبلة)".



ينتظر السيتي قرارا من المدرب الإسباني حول ما إذا كان يريد الرحيل عندما ينتهي عقده في يوليو المقبل، أو إذا كان مستعدًا لتمديد بقائه معه للموسم العاشر على التوالي.