هآرتس: السنوار كان يتحرك فوق الأرض طوال الوقت

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر رفيعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن قائد حركة حماس يحيى السنوار كان يتحرك دون الأسرى الإسرائيليين مثل زميله قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

واضافت ان السنوار "كان يتحرك فوق الأرض ولا يختبئ في الأنفاق طوال الوقت"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

هذا وواصلت طائرات الاحتلال قصف مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 378 من الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 29 شهيدًا و93 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42438 شهيداً و99246 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلنت إسرائيل أنها قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، في اشتباك مسلح بحي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وجاء استشهاد السنوار بعد أكثر من عام من الحرب، عكس الرواية الإسرائيلية بأنه كان في نفق محاطًا بالأسرى. ولم تصدر حركة حماس أي تعقيب على الخبر حتى الساعة.