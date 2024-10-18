السينما تغيب منى زكي ويوسف الشريف عن دراما رمضان 2025

كان من المتوقع أن يشهد موسم رمضان 2025 عودة كل من منى زكي ويوسف الشريف إلى الساحة الدرامية، ولكن يبدو أن الغياب سيستمر عامًا آخر. فقد تأكد رسميًا أن كلا النجمين لن يشاركا في الموسم الدرامي المقبل، بعد أن قررا التركيز على مشاريع سينمائية جديدة

- منى زكي تتخلى عن "ناقص ضلع" وتفضل "الست"

من جهة الفنانة منى زكي، التي كانت بدأت التحضيرات لمسلسلها الجديد "ناقص ضلع" المكون من 15 حلقة، فوجئ جمهورها باعتذارها عن العمل. والسبب كان انشغالها التام في كواليس فيلم "الست" الذي يتناول سيرة كوكب الشرق، أم كلثوم.

هذا الفيلم يتطلب تركيزاً كبيراً من زكي، خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الأعمال التي تقدم سير النجوم، بعد تجربتها السابقة غير الموفقة في دور سعاد حسني في فيلم "السندريلا" عام 2006.

وبناءً على هذا الاعتذار، قررت شركة ميديا هب - سعدي جوهر استكمال التحضيرات للمسلسل والتعاقد مع فنانة أخرى. وبالفعل، تم اختيار الفنانة نيللي كريم لتحل مكان منى زكي في المسلسل.

الجدير بالذكر أن منى زكي غابت عن موسم رمضان 2024، بعد أن قدمت آخر أعمالها "تحت الوصاية" في رمضان 2023.

- يوسف الشريف يعتذر عن دراما رمضان 2025 بسبب "ديربي الموت"

أما يوسف الشريف، فقد كان قد تعاقد على بطولة مسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج صادق الصباح. رغم البدء في التحضيرات الأولية، إلا أن العمل توقف فجأة لأسباب إنتاجية، ليغيب بذلك يوسف الشريف عن موسم دراما رمضان 2025.

وهو بذلك يستمر في غيابه عن الدراما التلفزيونية منذ تقديمه مسلسل "كوفيد 25" في رمضان 2021، ولكن السينما ستكون محطته التالية. حيث يستعد الشريف للمشاركة في فيلم "ديربي الموت"، الذي يخرجه أحمد نادر جلال، ويعد إنتاجاً مشتركاً بين صندوق BIG Time والشركة المتحدة، وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

الفيلم يدور في إطار من التشويق والغموض حول منافسات رياضية وأحداث غامضة وجرائم مجهولة، وقد تم نشر صورتين للشريف تظهران في أحد الملاعب الرياضية، إضافة إلى صورة مع اللاعب نيمار، مما يثير المزيد من الفضول حول دوره في العمل.

- غياب النجوم يفتح المجال لأسماء جديدة في دراما رمضان

غياب منى زكي ويوسف الشريف عن دراما رمضان 2025 يجعل المجال مفتوحاً أمام فنانين آخرين للظهور والتألق في هذا الموسم. حيث سيشكل هذا الغياب فرصة لنجوم آخرين في ظل تنافس كبير على الأعمال التي ستستحوذ على اهتمامات الجمهور في الموسم الرمضاني.