هاريس: استشهاد السنوار يتيح فرصة لوضع نهاية للحرب في غزة

قالت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحي السنوار" يتيح لنا أخيرا فرصة لوضع نهاية للحرب في غزة".

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي هاريس في بيان صادر عن مكتبها:"هذه اللحظة تمنحنا فرصة لإنهاء الحرب في غزة أخيرا، ويجب أن ينتهي الأمر بطريقة تضمن أمن إسرائيل. يجب إطلاق سراح الرهائن. يجب أن تنتهي المعاناة في غزة، ويجب أن يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أدلى في وقت سابق بتصريحات مشابهة، لكن هاريس تطرقت إلى تفاصيل أكثر حول الوضع الفلسطيني مقارنةً ببايدن.