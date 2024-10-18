الأوقاف توزع الجوائز على الأطفال خلال لقاء الجمعة للطفل بالشيخ زويد

عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة، فعاليات برنامج لقاء الجمعة للأطفال بمسجد القواسمة في مدينة الشيخ زويد، بحضور الشيخ محمود مرزوق، مدير المديرية.

وصرح الشيخ محمود مرزوق أنه تم خلال اللقاء تكريم بعض المواهب المتميزة في قراءة القرآن الكريم، الابتهالات الدينية، والأحاديث النبوية، تلاه توزيع الجوائز على جميع الأطفال المشاركين، وسط إقبال كبير من الأطفال وأولياء أمورهم.

جاء ذلك بعد افتتاح مسجد القواسمة بالشيخ زويد، الذي شهد أعمال إحلال وتجديد، بحضور الشيخ محمود مرزوق.

وأوضح المهندس هشام الكاشف، مدير الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف، أن التجديدات شملت صحن المسجد، مصلى السيدات، دورات المياه، سكن الإمام، حجرة الإمام، والمئذنة، مشيرًا إلى أن إجمالي تكلفة العملية بلغ 6.36 مليون جنيه من خطة وزارة الأوقاف.