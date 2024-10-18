أثنى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحديث الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي على منصة "تيك توك" حول عدد من الموضوعات أهمها قضية "صوت مصر" التي أثارت جدلا كبيرا الفترة الماضية، ورأى كثيرون أنه من المرات القليلة التي تتحدث فيها شيرين بدبلوماسية، وتغليب لصوت العقل والحكمة، بخلاف ما هو معروف عنها من إدلائها بتصريحات غير مدروسة، تتسم بالعفوية الشديدة، التي أوقعتها في الكثير من المشاكل والأزمات.

لكن هذه المرة تحدثت شيرين بأسلوب مختلف، نال رضا عدد كبير من الجمهور.

الحكاية بدأت حينما فاجأت شيرين متابعي حسابها بـ"تيك توك" بخروجها في بث مباشر عليهم، بصوتها فقط"، عقب طرحها أحدث أغنياتها "ابتسمت" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، حيث قالت لمتابعي حسابها إنها "حابة أحكي وأتكلم في كثير من الموضوعات" وذلك عقب طرح أخر أغاني ألبومها الجديد، الذي تحدت به شركة روتانا، وطرحته مجانا لجمهورها، في ظل مطاردة كبيرة من الشركة التي تحذف الأغاني عقب طرحها.

وقالت شرين إنها تحدت نفسها بالإصرار على تقديم الأغنيات الأخيرة، بعد أن شعرت بأن هناك اتفاقية كبرى لإبعادها عن الساحة وتعطيلها عن الغناء، وقالت: "عندما شعرت بأن الدنيا تسّد أمام عيني وأن هناك اتفاقية كبيرة، لكي أتوقف عن طرح الأغاني، قررت خوض هذا التحدي، وأنا نيتي طلب العون من الله، وبالفعل أكرمني بأكثر مما أستحق، وأنتم ساعدتوني بشكل لا يوصف، فشكرا لكم جميعا".

وحدث حوار مباشر بينها وبين متابعي حسابها في البث المباشر، حيث طلبت منهم مساعدتها في اختيار اسم للألبوم، باعتبار أن جمهورها هو الشريك الأساسي في النجاح الذي حققه، ورفضت اقتراج البعض في تسميته على أغنيها "بتمنى أنساك" في حين تضامنت مع اقتراح الموزع الموسيقى توما، الذي اقترح اسم البوتجاز، في إشارة لتصريحها الشهير بأنها ستطرح أغنياتها الجديدة عبره، في ظل تحديها لشركة روتانا، وقالت شيرين: "ماشي أحلى بوتاجاز".

وطرح أحد متابعي حسابها قضية "صوت مصر" وحول من الأصلح لإطلاق هذا المسمى عليها، خاصة أن هناك مقارنة دائمة بينها وبين الفنانة أنغام، وسبق وأن قالت شيرين عن نفسها في إحدى حفلاتها بأنها " صوت مصر"، لكن هذه المرة تحدثت شيرين بهدوء شديد وقالت: "أنا لقبي اسمي وبس، ومش بهتم بموضوع الألقاب، وبالتأكيد كلنا نفسنا يكون اسمنا الفني جنب اسم بلدنا، لكن أنا لقبي هو اسمي".

وطالبت محبيها ألا ينشغلوا بهذا الموضوع وقالت: "لا تنشغلوا أبدا بموضوع الدرجات ومن صوته أقوى، ومن الأول ومن الثاني، أنا أحبكم فقط، فلا تنشغلوا بهذه الأمور، لأن كل ما يشغلني هو فنّي وما أقدمه لكم من أعمال جديدة".

وكشفت شيرين، أنها تحصل حاليا على فترة راحة بعد انتهاء الألبوم، وفي الفترة المقبلة تستعد لإحياء مجموعة حفلات كبيرة، في مصر، وفي الدول العربية والأوربية.

وختمت شيرين حديثها بأنها تحضر حاليا لمجموعة أغاني جديدة لطرحها بموسم الشتاء.

تم تداول كلام شيرين، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة من محبيها، الذين رأوا فيه توجيه شيرين لوقتها واهتمامها بمشروعاتها الغنائية، والانتباه لموهبتها التي لا يختلف عليها أحد، وتمنى كثيرون في تعليقاتهم علي تصريحاتها أن تتمسك بلغة العقل والحكمة التي ظهرت عليه في الفيديو، وكتب أحدهم: "ربنا يكملك بعقلك يا شيرين، انتي فنانة كبيرة ونفسنا نسمع أغاني كتير".

وعلق أخر: "حبيت إنك مشغولة دلوقتي بشغلك مش بحاجات تانية، ربنا يديمها عليكي".