الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل 6ر4% في الربع الثالث من 2024

أعلنت الصين اليوم الجمعة عن نمو اقتصادها بمعدل سنوي قدره 6ر4% خلال الربع الثالث في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أقل من هدف الحكومة البالغ 5%.

وتظهر البيانات الأخيرة تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم من نمو سنوي قدره 7ر4% في الربع السابق وفشله في تحقيق الهدف الرسمي للنمو البالغ "حوالي 5%" لعام 2024، وهو رقم يعتبره المحللون طموحا بدون اتخاذ تدابير أكثر قوة لتحفيز الطلب الاستهلاكي وتعافي القطاع العقاري المتعثر.

وظل الاقتصاد ضعيفا على الرغم من رفع قيود كوفيد-19 في نهاية عام 2022. كما أن ثقة المستهلك منخفضة ولا يزال سوق العقارات يؤثر سلبا على الاقتصاد.