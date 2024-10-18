أنشيلوتي: لم أطلب التعاقد مع صفقات شتوية

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أنه لم يطلب التعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية، مشيرا إلى أن إيجاد لاعب جيد للميرنجي ليس بالأمر السهل.

قال أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيلتا فيجو في الليجا:" لم أطلب التعاقد مع لاعبين جدد في يناير، نجحنا في إدارة الموقف بشكل جيد العام الماضي، وسيحدث نفس الأمر هذا العام".

أضاف أنشيلوتي:" التعاقد مع لاعب جيد لريال مدريد ليس بالأمر السهل، في الوقت الحالي لا نفكر بالأمر".

ويحل ريال مدريد وصيف الليجا برصيد 21 نقطة ضيفا على سيلتا فيجو صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.