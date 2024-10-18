الخارجية الروسية حول استشهاد السنوار: دائما هناك بديل

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أن استشهاد رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، يحيى السنوار، من غير المرجح أن تؤثر على الوضع في المنطقة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه "هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأحداث الدرامية، وهناك دائما بديل، وكان هناك بديل بالفعل، وعلى حد علمي، فإن خالد مشعل، الذي كان يترأس حماس قبل إسماعيل هنية، سيقود حماس مرة أخرى الآن"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".