بيراميدز: الزمالك «كعبه عالي»؟ لا نحب هذه الكلمة

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رفض هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز اعتبار أن الزمالك "كعبه عالي" على فريقه قبل مواجهتهما في بطولة السوبر المصري.

وقال هاني سعيد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا أحب هذه الكلمة، الزمالك فريق كبير ومواجهته صعبة في كافة الأحوال ولا أعتقد أنها مباراة سهلة للزمالك أيضا".

وأضاف: "سنبذل كل ما لدينا لأجل الفوز وتعاقدنا مع عدة لاعبين جيدين نتمنى أن يقدموا لنا الإضافة".

وعن مواجهة اللاعبين لمشكلة في بداية مباريات الأهلي والزمالك بسبب ضغط الجماهير.. قال: "ليست لديهم أي مشكلة، الضغط الجماهيري طبيعي ولكننا نحاول ضم اللاعبين الذين سبق لهم اللعب أمام الجماهير واعتادوا على ضغطهم".