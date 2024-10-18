بيراميدز: الزمالك «كعبه عالي»؟ لا نحب هذه الكلمة

رفض هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز اعتبار أن الزمالك "كعبه عالي" على فريقه قبل مواجهتهما في بطولة السوبر المصري.
وقال هاني سعيد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا أحب هذه الكلمة، الزمالك فريق كبير ومواجهته صعبة في كافة الأحوال ولا أعتقد أنها مباراة سهلة للزمالك أيضا".
وأضاف: "سنبذل كل ما لدينا لأجل الفوز وتعاقدنا مع عدة لاعبين جيدين نتمنى أن يقدموا لنا الإضافة".
وعن مواجهة اللاعبين لمشكلة في بداية مباريات الأهلي والزمالك بسبب ضغط الجماهير.. قال: "ليست لديهم أي مشكلة، الضغط الجماهيري طبيعي ولكننا نحاول ضم اللاعبين الذين سبق لهم اللعب أمام الجماهير واعتادوا على ضغطهم".