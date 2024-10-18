قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر استجابت لنداء دولة الرئيس نجيب ميقاتي، بإرسال طائرة ثانية بالأمس ضمن الجسر الجوي إلى لبنان.

وأشار خلال لقاء لبرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر شاشة «Extra News»، إلى أن «هناك طائرات أخرى ستجري رحلات إلى مطار بيروت محملة بكميات ضخمة جدا من معدات الإيواء التي تعد لبنان في حاجة ماسة إليها كالخيام والبطانيات»، بالإضافة إلى مواد طبية وغذائية في ظل نقص بعض المواد الغذائية.

وتابع: «مصر عمرها ما تتأخر في يوم عن مساعدة أشقائها، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة التي لا نسأل عنها»، مشيرا إلى أن مصر تخسر كل شهر 600 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في البحر الأحمر.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا على أهمية البعد الأخلاقي في السياسة الخارجية، مضيفا أن «ما تقوله مصر في الغرف المغلقة هو نفسه ما تقوله في العلن».

ونوه إلى أنه رغم وجود اختلافات في الرؤى مع بعض الدول إلا أن الجميع يحترم مصر ويقدرها ويسعى دائما إلى توثيق علاقته بها، قائلا: «كل الدول تحترمنا وتقدرنا، وإذا كانت هناك مشكلة لا يثقون إلا بالدور المصري؛ لأنه دور شريف».

واختتم: «الرئيس السيسي دائما يقول إن مصر لا تمكن أن تتآمر على أحد، وسياستها تتسم بالأخلاق والشرف، وبالتالي فإن الجميع يثق في مصر؛ لأنها دولة شريفة ومحترمة وكبيرة ولا تتآمر على أحد».