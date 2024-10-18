تكريم الفنانة بدرية طلبة خلال حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي

كرم مهرجان المسرح العربي الفنانة بدرية طلبة، وذلك تقديرًا لتاريخها الفني المميز، خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، الذي أقيم مساء اليوم في قصر ثقافة الأنفوشي. وتحمل هذه الدورة اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.

وأعربت الفنانة بدرية طلبة عن سعادتها البالغة بهذا التكريم لعدة أسباب، أولها أنه جاء من أكاديمية الفنون، هذا الصرح العظيم، والثاني لأنه تكريم من مهرجان مسرحي، حيث شهد المسرح جزءًا كبيرًا من حياتها، والثالث لأن هذه الدورة تحمل اسم النجم الكبير والمبدع دائمًا كريم عبد العزيز، والرابع لأن التكريم جاء في الإسكندرية، مدينتها العظيمة التي شهدت أهم أيام حياتها، وأشارت إلى أنها خجولة جدًا في مثل هذه المواقف.

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلى أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل، وسوف يضم 5 عروض مسرحية تتنافس على جوائز الدورة الخامسة. تقام العروض وحفل الافتتاح على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، بينما سيقام حفل ختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش. وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، حيث يُكرم المهرجان هذا العام عددًا من الفنانين تقديرًا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان.