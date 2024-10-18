محافظة البحيرة: رفع درجة الاستعداد في الدلنجات لمواجهة الأمطار

شدد اللواء وائل زغلول، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، على أهمية المرور على محطات الصرف الصحي ومحطات الرفع في المدينة والقرى، ورفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء، والوقوف على مدى جاهزية بلاعات الصرف وصفايات المطر، وجاهزية محطات الصرف والرفع.

وقال زغلول: "قام محمد أبو السعود، مدير قسم الأزمات، بالمرور على محطات الرفع بالمدينة، كما تم التأكد من جاهزية المحطات الخاصة بالصرف الصحي والزراعي، ورفع درجة الاستعداد لأي ظروف، وذلك استعدادًا لأي سقوط أمطار خلال الأيام القادمة".

وأكد زغلول على ضرورة المرور على كافة البلاعات وإجراء الصيانة اللازمة، وسوف يستمر المرور على جميع المحطات داخل نطاق المدينة والقرى لمتابعة الاستعدادات لفصل الشتاء.