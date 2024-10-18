أعرب الفنان التونسي لطفي بوشناق، عن تقديره لمصر، وذلك بعد تكريمه من الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، على هامش مهرجان الموسيقى العربية، قائلًا: «تعلمنا من مصر، وهي وتد الأمة العربية وصاحبة حضارة 7 آلاف سنة».

وذكر خلال لقائه لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إنه عاش في مصر 5 سنوات، معقبا: «عشت في مصر الجديدة بجوار مسجد الفتح 5 سنوات وأكلت من خيرها».

وأكد أنه لم يواجه أية مشاكل خلال فترة حياته في مصر، متابعا: «كنت شيخ حارة، ودخلت المطرية والضرب الأحمر والجمالية والسيدة زينب والحسين، لفيت مصر وأعرفها تماما، وعندي عشرة كبيرة مع المصريين، المصري متواضع جدًا وخدوم؛ لكن لو يحس إنك بدأت تتكبر وتتمظهر عليه، يقلب فرعون».

وكشف بوشناق أن أصله من البوسنة والهرسك، مشيرًا إلى أنه «عندما صارت محرقة المسلمين من حوالي 300 سنة، كل المسلمين فروا من البوسنة وذهبوا إلى الدول العربية».

وأوضح أنه يحمل جوازي سفر، تونسي وبوسني، متابعا: «عائلة بوشناق موجودة في كل مكان، في مصر وفلسطين والجزائر وتونس، ولكن لا زالت أذهب إلى البوسنة وأقمت الفترة الماضية 3 حفلات».