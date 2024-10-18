الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن تعلن تشكيلاتها الجديدة في كفر الشيخ

أعلنت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن عن التشكيلات التنظيمية الجديدة لهيئة مكتب محافظة كفر الشيخ.

وشمل التشكيل الجديد المهندس فوزي محمود الرفاعي، أمينًا للمحافظة، والدكتور علي أحمد أبو شوشة، والمحاسب محمد عبد الحميد عرابي، ومحمد حسين عبيدي، وتوفيق إبراهيم علي أحمد، وعصام السعدي، ومحمود عبد الغفار، ووليد محمد زيتون، وسامي أحمد إبراهيم سعد، كأمناء مساعدين، والمحاسب أحمد علاء الدين السيد جعفر أمينًا للتنظيم.

كما تضمن التشكيل الدكتور محمد الشوادفي الغنام أمينًا للعضوية، وإسلام سامي محمد عامر أمينًا للشباب، وغادة جابر السيد النحاس أمينة للمرأة، وعبد الباسط عبد الله أحمد الخولي أمينًا للمجالس المحلية، وأحمد السيد عبد القادر أمينًا للشؤون البرلمانية، وعمرو عبد العزيز محمد سعدة أمينًا للإعلام، وليلى صبحي عنتر دغيدي أمينة للعلاقات العامة، والدكتور ياسر السعيد أحمد شحاتة أمينًا للعمل الجماهيري، ومحمد محمد محمود السبكي أمينًا للمهنيين، والدكتور ياسر مصطفى علي الجندي أمينًا للتدريب والتثقيف، وعماد الدين فتحي السيد خليفة أمينًا للعمال، وشعبان محمد مصطفى الخطيب أمينًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وياسر مصطفى عبد الفتاح الجوهري أمينًا لقطاع الأعمال.

كما شمل التشكيل أيضًا توفيق محمد الشيتاني أمينًا للصناعة، وعبد الله عبد الحليم بسيوني أمينًا للسياحة والآثار، وهشام محمود سالم أحمد أمينًا للفلاحين، وحاتم شحاتة الشراكي مصباح أمينًا للقبائل العربية، ومحمد محمد السعيد عبيدي أمينًا لأمانة التعليم والبحث العلمي، وأحمد شعيب محمد عبد الجواد أمينًا للمتابعة، ومحمد المحمدي مكي أمينًا لأمانة تنمية الموارد، وصلاح محمود مقلد أمينًا للشؤون القانونية، والمهندس محمد محمود ربيع حجاج أمينًا للطاقة، والمهندس أحمد محمود بسيوني الشناوي أمينًا للإسكان والمرافق، وعماد علي محمد عثمان أمينًا للنقل والمواصلات، ومينا عاطف فوزي برسوم أمينًا لصناعة المحتوى والتأثير المجتمعي، ومحمد المعتز محب السيد عاشور أمينًا للثقافة والفنون والرياضة، وإبراهيم عبد اللطيف عتمان أمينًا للشؤون الاقتصادية، ومحمد شاكر شحاتة عثمان صالح أمينًا للاستثمار، والمهندس بدران محمود عطا الله العياري أمينًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخميس محمد خميس عابوه أمينًا للمشروعات الصغيرة، وعبد الحميد محمد مرعي أمينًا للعلاقات الحكومية، والدكتور تامر محمد إبراهيم حجازي أمينًا للصحة والسكان، والسيد علي حسن مسلم أمينًا للعمل الأهلي، ومحمد عوض عبد الصمد عنتر أمينًا لحقوق الإنسان، ومحمد عبد السميع يوسف أمينًا لريادة الأعمال، وجمعة السيد محمد نعناعة أمينًا للبيئة.

كما تضمن التشكيل هاني فكري الغريب، وهاني إبراهيم داود يوسف، وعلي أحمد عبد القادر حسين، ومحمد حلمي بريك، وجمال حامد محمود الصيرفي، وعبد الواحد ذكي فراج محمد، ووليد إسماعيل عبد الجواد إسماعيل، وهمام محمود محمد جودة، وعمرو علي سعد عمر، ومحمد عبد السلام عبد التواب هاشم، كأعضاء في هيئة المكتب.