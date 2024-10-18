تقرير: جثمان السنوار قد يستخدم للمساومة في المستقبل

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، إنه "من الممكن أن يتم استخدام جثة (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار) كورقة مساومة في المستقبل"، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكان المسئول البارز في حركة حماس، باسم نعيم، أكد لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، استشهاد السنوار، واصفاً الأمر بـ"الأليم والمحزن"، لكنه أكد أن الحركة "ستنتصر في النهاية".

ويعتبر التصريح أول تأكيد علني لمسئول في حماس على استشهاد السنوار.

وقال نعيم إن حماس أصبحت "أكثر قوة وشعبية" مع كل عملية اغتيال للقادة السابقين، مضيفا: "نعم، إنه لأمر مؤلم ومحزن خسارة أحبائنا، لا سيما قائد استثنائي مثل يحيى السنوار، لكن ما نحن متأكدون منه هو أننا سننتصر في النهاية، هذه هي النتيجة لجميع من يقاتلوا من أجل حريتهم".

وأضاف: "يبدو أن إسرائيل تعتقد أن قتل قادتنا يعني نهاية حركتنا ونضال الشعب الفلسطيني.. يمكنهم أن يصدقوا ما يريدون، وهذه ليست المرة الأولى التي يقولون فيها ذلك".

وأعلنت إسرائيل، أمس الخميس، اغتيال السنوار، الذي تتهمه بأنه مهندس هجوم السابع من أكتوبر 2023، بينما أكد رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، أن هذه الخطوة "المهمة" تمثل "بداية النهاية" للحرب.