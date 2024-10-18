محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب بعد رفع أسعار الوقود

اعتمد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لنقل الركاب بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول برفع أسعار الوقود، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم.

وأكد المحافظ ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، محذرًا من استغلال المواطنين عبر تحصيل أجرة أعلى من المقررة. كما وجه بتكثيف الرقابة على المواقف وسيارات الأجرة لضمان عدم مخالفة التعريفة وخطوط السير.

ودعت محافظة كفر الشيخ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بالأجرة عبر الخط الساخن 114، أو من خلال الخط الأرضي 0473220792، وذلك بالتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات، أو مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى الخط الساخن لإدارة المرور.