التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر المحروقات والالتزام بالأسعار الجديدة

تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الإدارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام الوزارة ومديري المديريات التموينية حول عمليات الجرد اللازمة ومدى التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة، بالإضافة إلى التزامها بالمعايير والموازين المقررة.

وأشار التقرير إلى وجود وفرة كبيرة في المحروقات بمحطات الوقود، مع التزام تام بالأسعار الجديدة. كما أفاد مديري المديريات بالمحافظات بإنشاء غرفة عمليات موحدة في كل مديرية لمتابعة محطات الوقود بشكل دقيق.

وأوضحوا أن كل مديرية تنظم حملات تفتيش على جميع المحطات، إلى جانب الإدارات الفرعية في كل محافظة لضمان الالتزام الكامل.

الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أنشأت غرفة عمليات مركزية برئاسة الدكتور شريف فاروق، منذ الصباح الباكر، لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها، ومراقبة توافر المحروقات في محطات الوقود وضمان دقة الموازين وعمليات الجرد بعد تعديل أسعار المحروقات.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق حتى الآن أي شكاوى من المديريات بشأن عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة.