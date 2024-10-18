الأردن ينفي اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة

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نفى الجيش الأردني، اليوم الجمعة، ما تداولته وسائل الإعلام العبرية عن اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وبين المصدر أن القوات المسلحة تتابع التطورات، مؤكدا "ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة".

وفي وقت سباق اليوم أصيب جنديين إسرائيليين بإطلاق نار من مسلحين تسللوا من الأردن جنوب البحر الميت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تحييد 2 منهم والبحث عن مسلح ثالث محتمل.