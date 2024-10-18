أعلن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أنه ورد إليهم خطاب من اللواء مدير إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة بناءً على توجيهات رئاسية صدرت بشأن إلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان.

وأضاف نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في بيان اليوم، أن من بين الأراضي طرح النهر بالمنطقة المخططة لتطوير مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة، حيث يشمل هذا القرار جميع الأراضي بلا استثناء، بما في ذلك المسرح العائم، النادي، شرطة المسطحات المائية، حديقة أم كلثوم، نادي النيابة الإدارية، نادي قضاة مجلس الدولة، وكلية السياحة والفنادق.

وأكد النادي أن هذه الأراضي ملك الدولة ومخصصة حق انتفاع لهذه المنشآت، وتضمن الخطاب ضرورة نقل المتعلقات في الحال.

وتابع: "يعكف الآن مجلس الإدارة على بذل كل جهد لإيجاد حلول مناسبة، وطرق جميع الأبواب، وسلك كل السبل المشروعة لمحاولة الإبقاء على المقر، بالإضافة إلى دراسة كل السيناريوهات والحلول المطروحة بما لا يتعارض مع مصالح السادة الأعضاء أو المصالح القومية".

كما توجه النادي بالشكر للدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، لمجهوداته ومساندته اللامحدودة في مساعدتنا خلال هذه الأزمة.