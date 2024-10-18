 الأرجنتين: زملاء باين السابقون في «وان ديركشن» يعربون عن صدمتهم إزاء وفاته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرجنتين: زملاء باين السابقون في «وان ديركشن» يعربون عن صدمتهم إزاء وفاته

المغني ليام باين
المغني ليام باين
د ب أ
نشر في: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 12:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 12:25 ص

فى أول رد فعل عام على وفاة المغنى السابق ليام باين، قال زملاؤه الأربعة السابقون في فريق "ون دايركشن" إنهم "أصيبوا بصدمة شديدة".


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