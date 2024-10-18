رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم فعاليات المؤتمر الثاني لكنائس شرق أمريكا

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات المؤتمر الروحي الثاني للكنائس الإنجيلية العربية بشرق الولايات المتحدة، الذي عُقد تحت عنوان "المسيح في البرية .. المسيح على العرش" في ولاية نيوجيرسي.

وتناول المؤتمر دور الكنيسة في مواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية المعاصرة.

وقدم الدكتور القس أندريه زكي خلال المؤتمر عددًا من العظات التي تناولت قضايا تمس رسالة الكنيسة اليوم، حيث تحدث في العظة الاولى عن "المسيح وتحدي الاحتياج".

وأشار إلى أهمية الكنيسة في تلبية الاحتياجات، والعظة الثانية تحت عنوان "المسيح والإبهار الديني"، والعظة الثالثة "المسيح والسلطة والقوة"، مشددًا على أهمية دور الكنيسة اليوم ورسالتها الروحية وأفعالها الخادمة.

شهد المؤتمر حضورًا متميزًا ومشاركة من قادة الكنائس الإنجيلية العربية بشرق الولايات المتحدة، كما شارك في برنامج فعاليات المؤتمر كل من الدكتور ماهر صموئيل والقس رائف عزب، والقس عزيز رزق الله والقس يوثام بطرس والقس ماجد فوزى والقس صفوت عطية والقس جمال بديع والدكتور سامح إلياس والقس بهاء عوض والمرنم ريمون رفعت.

في ختام المؤتمر، أعرب الدكتور أندريه زكي عن شكره العميق لجميع القادة والمشاركين الذين ساهموا في إنجاح المؤتمر، كما وجه شكره إلى لجنة قسوس الكنائس الإنجيلية بشرق الولايات المتحدة على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث الروحي الهام الذي يمثّل فرصة لنشر رسالة الكنيسة المعاصرة.