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فلومينينسي يضرب فلامنجو في عقر داره

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 10:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 10:36 ص

وجه فلومينينسي، ضربة لآمال مضيفه فلامنجو، في المنافسة على لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم في الموسم الحالي.

وفاز فلومينينسي، على فلامنجو، بهدفين دون رد، مساء الخميس، في الجولة 30 من عمر البطولة، والتي شهدت أيضا فوز كورينثيانز 5-2 على ضيفه أتلتيكو باراناينسي.

وافتتح ليما، التسجيل لصالح فلومينينسي في الدقيقة 50، معوضا ركلة الجزاء التي أضاعها زميله جانسو في الدقيقة (45+4).

وعزز جون أرياس، تقدم فلومينيسي في المباراة، بعدما أحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 60.

وتجمد رصيد فلامينجو، الذي تكبد خسارته الثامنة في المسابقة مقابل 15 فوزا و6 تعادلات، عند 51 نقطة في المركز الرابع، بفارق 9 نقاط خلف بوتافوجو (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد فلومينينسي، الذي حقق انتصاره التاسع هذا الموسم مقابل 6 تعادلات و14 هزيمة، إلى 33 نقطة في المركز 15.


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