الهلال يحدد طبيعة إصابة بونو

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حدد نادي الهلال السعودي، مساء الخميس، تفاصيل إصابة حارسه ياسين بونو.

وكان ياسين بونو قد تعرض للإصابة، خلال فوز منتخب المغرب على أفريقيا الوسطى، بنتيجة (5-0) ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

قال الهلال في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" الفحوصات الطبية أظهرت تعرض بونو لتمدد في العضلة الخلفية".

ويلاقي الهلال نظيره الفيحاء، غدا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعد مرور 3 جولات، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه اتحاد جدة.