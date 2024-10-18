 الهلال يحدد طبيعة إصابة بونو - بوابة الشروق
الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الهلال يحدد طبيعة إصابة بونو


نشر في: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 12:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 12:18 ص

حدد نادي الهلال السعودي، مساء الخميس، تفاصيل إصابة حارسه ياسين بونو.

وكان ياسين بونو قد تعرض للإصابة، خلال فوز منتخب المغرب على أفريقيا الوسطى، بنتيجة (5-0) ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

قال الهلال في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" الفحوصات الطبية أظهرت تعرض بونو لتمدد في العضلة الخلفية".

ويلاقي الهلال نظيره الفيحاء، غدا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعد مرور 3 جولات، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه اتحاد جدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك