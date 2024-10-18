شمال سيناء تحدد تعريفة أجرة السرفيس الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود

أعلنت محافظة شمال سيناء عن التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس، وذلك بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

جاء القرار بتوجيه من اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الذي حدد الأسعار الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

ووفقًا للتعريفة الجديدة:

خط العريش - القاهرة: 120 جنيهاً

خط العريش - الإسماعيلية: 78 جنيهاً

خط العريش - القنطرة: 57 جنيهاً

خط العريش - المنصورة: 125 جنيهاً

خط العريش - بئر العبد: 27 جنيهاً

خط العريش - الشيخ زويد: 15 جنيهاً



من جانبه، أوضح رأفت العبد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن جميع محطات الوقود بالمحافظة التزمت بالأسعار الجديدة بعد جرد المخزون المتاح. وأكد أن جميع المحطات بدأت في تطبيق السعر الجديد بعد الانتهاء من عمليات الجرد وتسجيل الأرصدة.

وأشار العبد إلى أن محطات الوقود في نطاق المحافظة أظهرت تعاونًا كاملًا في تطبيق الأسعار الجديدة بشكل فوري بعد الإعلان الرسمي عن الزيادة.