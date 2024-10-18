وزير الخارجية: مصر تحتفظ بحق الدفاع الكامل عن حقوقها المائية وفقًا للقانون الدولي

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن «مصر دولة عظيمة وكبيرة، تمتلك مؤسسات راسخة ورؤية ثاقبة، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف وأي وقت؛ بأن تقبل الخصم من حصتها السنوية من مياه النيل».

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر شاشة «Extra News»، إن حصة مصر السنوية من مياه النيل لا تكفي احتياجاتها، موضحا أنها تغطي فقط 60% من احتياجاتها السنوية.

وشدد أن «مصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها المائية طبقا لما يكفله لنا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة إذا حدث ضرر»، مضيفا أن «مسألة إلحاق أي ضرر أو المساس بحصة مصر من مياه النيل أمر مرفوض تمامًا، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف».

وأوضح أن مصر أرسلت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن خلال عملية الملء الأخيرة للسد الإثيوبي ذكرت فيه أن «العناية الإلهية هي التي كفلت عدم تحقق الضرر خلال هذا الملء؛ لأن معدل الأمطار كان فوق المتوسط».

وأكد وزير الخارجية أنه «إذا حدث أي ضرر بالتأكيد مصر لديها الحق كاملا في الدفاع عن حقوقها المائية»، مشددا أن «الأمور واضحة تمامًا.. ولن تقبل مصر بأي ضرر».

ونوه إلى أن مصر لا توجد لديها أي مشكلة مع أي من دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا، التي ترفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن تشغيل وملء السد الإثيوبي.

واختتم عبد العاطي، حديثه مؤكدا أن «النهج الإثيوبي الأحادي مرفوض تماما، والزعم الإثيوبي بأن لها السيادة الكاملة على النيل الأزرق؛ هو أمر مرفوض أيضًا ويتناقض كليا مع القانون الدولي».