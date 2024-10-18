اتحاد الغرف التجارية: ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع

قال النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع.

قال النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن السولار مكون رئيسي في تحديد أسعار السلع.

وأشار إلى أن سعر السولار ارتفع بنسبة 17.4% لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه هي نسبة الزيادة في كل سلعة.

وأوضح أن الزيادة تكون وفقا لحجم دخول السولار كمكون في كل سلعة، مؤكدا أن الارتفاعات لو قُدِّرت وفقًا للضوابط والمنطق فلن تكون مزعجة لأحد.

وعن عدم التزام بالتجار بمستويات الأسعار المنطقية - كما سماها عمرو أديب، ردّ الفيومي بأن السوق دائما تحكمه آليات العرض والطلب، مستبعدًا وجود جدوى للرقابة الحكومية على الأسواق.

وجدّد التأكيد على أن خفض الأسعار يكون من خلال زيادة حجم المعروض، موضحًا أن إذا زادت الوفرة لن يجد التاجر مبررًا لرفع الأسعار حتى وإن كان هذا المبرر زيادة أسعار السولار، وفق قوله.

وصباح الجمعة، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

وتضمنت لأسعار الجديدة، زيادة سعر بنزين 95 ليصل لـ17 جنيها / لتر، وسعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه / لتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه/ لتر، وسعر السولار إلى 13.50 جنيه.