مبيعات كتب أديبة نوبل الكورية هان كانج تتخطى حاجز المليون نسخة

مظاهر الاحتفالات تعم كوريا الجنوبية وتعليق لافتات التهنئة داخل جامعتها وعلى أحد المبانى بمسقط رأسها «جوانجو»

أعلنت المكتبات فى كوريا الجنوبية أن أكثر من مليون نسخة من كتب أول مؤلفة كورية جنوبية تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2024، هان كانج، تم بيعها منذ الإعلان عن فوزها بالجائزة.

وقد اشتهرت كاتبة القصص القصيرة والروائية الكورية الجنوبية فى الخارج بروايتها الفائزة بجائزة «المان بوكر» بعنوان «النباتية»، وهى أول رواية لها تُرجمت إلى الإنجليزية.

وقد أحدث فوز هان كانج ضجة فى كوريا الجنوبية، حيث تعطلت العديد من مواقع المكتبات ودور النشر الكبرى بعد الإعلان عن فوزها، بسبب مسارعة عشرات الآلاف إلى طلب كتبها.

وقد تم بيع ما لا يقل عن 1.06 مليون نسخة من كتبها ــ بما فى ذلك الكتب الإلكترونية ــ منذ إعلان لجنة نوبل عن فوزها بالجائزة فى العاشر من شهر أكتوبر الحالى، حسبما ذكرت ثلاث مكتبات كبرى بكوريا الجنوبية، ومتاجر ومواقع بيع الكتب مثل: منصة «علاء الدين» الإلكترونية، وموقع YES24، وموقع «كيوبو» الذى يمثل أكبر سلسلة مكتبات فى كوريا الجنوبية لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم سلسلة مكتبات «كيوبو»، كيم هيون جونج، لوكالة فرانس برس: «لقد شهدنا مبيعات غير مسبوقة لكتب هان كانج وهذا وضع لم نشهده من قبل».

وقال أحد موظفى منصة «علاء الدين»: «لم أكن مشغولاً إلى هذا الحد منذ انضممت إلى الشركة فى عام 2006».

وكشفت منصة علاء الدين لبيع الكتب عبر الإنترنت إن فوز «كانج» لم يؤد فقط إلى زيادة مذهلة للمبيعات ــ بمقدار 1200 ضعف فى مبيعات كتبها مقارنة بنفس الفترة فى عام 2023 ــ بل عزز بشكل كبير مبيعات الأدب الكورى الجنوبى ككل.

وقالت إن المبيعات الإجمالية للأدب الكورى زادت بعد فوز هان كانج بنوبل بأكثر من 12 مرة مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت مبيعات كتابين ذكرت «كانج» مؤخرا أنها كانت تقرأهما؛ وهما «جرد الخسائر» للكاتبة الألمانية، جوديث شالانسكى، و«أطلس النباتات الابتدائية» للفيلسوف السويسرى من القرن الـ 18، جان جاك روسو، وفقًا لمنصة «علاء الدين».

وقال مركز «كيوبو» للكتب إنه على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، فقد شهدت كتب «كانج» مبيعات أعلى بشكل كبير مقارنة بغيرها من الفائزين بجائزة نوبل، وقال أحد موظفى «كيوبو» لوكالة فرانس برس: «الوضع برمته يبدو سرياليًا للغاية بالنسبة لنا برغم عملنا بصناعة النشر منذ فترة طويلة».

وقد غمرت السعادة شعب كوريا الجنوبية عقب الإعلان عن فوز "كانج" بنوبل فى الأدب لهذا العام؛ حيث عرضت جامعة «يونسى» فى سيول، وهى الجامعة الأم التى تخرجت فيها «كانج»، لافتات كبيرة كتب عليها: «تهانينا لخريجة يونسى هان كانج على الفوز بجائزة نوبل فى الأدب، نحن جميعًا فخورون بك».

كما تم تعليق لافتة تهنئة على مبنى تم إطلاق النار عليه من قبل مروحية عسكرية فى مسقط رأسها جوانجو ــ حيث وقعت مذبحة عام 1980 التى ألهمت هان لاحقًا لكتابة رواية «أعمال بشرية» الشهيرة، وذلك إثر انتفاضة شعبية ردًا على الانقلاب الذى وقع فى السابع عشر من شهر مايو عام 1980 والذى أدى إلى تنصيب تشون دو هوان ديكتاتورًا عسكريًا وتنفيذ الأحكام العرفية.

وذكرت التقارير المحلية أن بعض دور الطباعة كانت تعمل بكامل طاقتها فى عطلة نهاية الأسبوع لتلبية الطلب على كتب «كانج».