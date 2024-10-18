الأمم المتحدة تندد باستخدام الكيان الإسرائيلي أساليب تشبه الحرب في الضفة الغربية

ندد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم، باستخدام الكيان الإسرائيلي أساليب "تشبه الحرب" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر ينس لايركه المتحدث باسم المكتب في تصريحات، أن القوات الإسرائيلية تستخدم أساليب فتاكة تشبه الحرب في الضفة الغربية، مما يثير مخاوف بالغة بشأن الاستخدام المفرط للقوة ويفاقم الاحتياجات الإنسانية للسكان.

وأضاف أن تسعة أشخاص، من بينهم طفل، قتلوا في الفترة من الثامن إلى 14 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية اتهمت معظم القتلى بالضلوع في مهاجمة إسرائيليين.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر عام 2023.