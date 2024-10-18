أول تعليق من حماس بعد استشهاد السنوار: سننتصر في النهاية

أكد المسئول البارز في حركة حماس، باسم نعيم، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، استشهاد رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، واصفاً الأمر بـ"الأليم والمحزن". لكن نعيم أكد في تصريحه أن الحركة "ستنتصر في النهاية".

ويعد هذا التصريح هو أول تأكيد علني لمسئول في حماس بشأن استشهاد السنوار.

وقال نعيم: "حماس أصبحت أكثر قوة وشعبية مع كل عملية اغتيال للقادة السابقين". مضيفاً: "نعم، إنه لأمر مؤلم ومحزن خسارة أحبائنا، لا سيما قائد استثنائي مثل يحيى السنوار، لكن ما نحن متأكدون منه هو أننا سننتصر في النهاية. هذه هي النتيجة لجميع من يقاتلون من أجل حريتهم".

وأضاف: "يبدو أن إسرائيل تعتقد أن قتل قادتنا يعني نهاية حركتنا ونضال الشعب الفلسطيني، ولكن يمكنهم أن يصدقوا ما يريدون، وهذه ليست المرة الأولى التي يقولون فيها ذلك".

وكانت إسرائيل أعلنت، أمس الخميس، اغتيال السنوار، الذي تتهمه بأنه مهندس هجوم السابع من أكتوبر 2023. وأكد رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، أن هذه الخطوة "المهمة" تمثل "بداية النهاية" للحرب.

السنوار (61 عاماً) الملقب بـ"أبو إبراهيم"، كان يُعتبر بمثابة "الرجل الحي الميت" وكان هدفاً رئيسياً لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته الحركة على مواقع ومناطق إسرائيلية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن "عملية المطاردة التي استمرت لمدة عام كامل" أسفرت عن القضاء على السنوار في جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء. وأضاف البيان أن الجيش وجهاز الأمن (الشاباك) نفذا "عشرات العمليات على مدار الأشهر الأخيرة"، ما أدى إلى تقليص منطقة عمل السنوار، ليتم القضاء عليه في النهاية.

ولم تعلق حماس بعد على مصير السنوار بشكل رسمي.