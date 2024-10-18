أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، عن مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال المواجهة مع حزب الله في جنوب لبنان.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن عددًا آخر من جنود لواء جولاني أصيبوا في جنوب لبنان، بعد أن دخلت قوة إلى مبنى متعدد الطوابق بتوجيه من الاستخبارات، وحدث قتال خلال العملية، مدعيا أن بعض عناصر حزب الله استسلموا.

وأضاف أنه خلال عيد العرش اليهودي أصيب 4 من جنود الاحتياط بجروح خطيرة.

كما أكد أيضًا اغتيال يحيى السنوار في حي السلطان برفح، قائلا إن «الجيش والشاباك عملا خلال فترة طويلة من أجل الحصول على معلومات استخباراتية لتصفية السنوار، أحد مؤسسي الجناح العسكري لحماس، والمسؤول عن مذبحة السابع من أكتوبر».

وتابع: «السنوار كان مختبئا في المنطقة التي تواجدت فيها القوات»، مضيفا: «نحن لم نكن نعلم أنه هناك يحيى السنوار فر إلى أحد المباني، وقواتنا، أثناء تفتيش المباني، أطلقت النار باتجاه المبنى وأصابته، ووجدنا معه مسدسا و40 ألف شيكل، ولم يكن معه مختطفون».

وأوضح أن المعلومات خلال الأشهر الأخيرة كانت تشير إلى وجود السنوار في مناطق تحت الأرض، مشيرا إلى أن «101 من المخطوفين والمخطوفات ما زالوا في قطاع غزة بأيدي حماس منذ عام».